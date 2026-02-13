Размер шрифта
Общество

«Аэрофлот» подготовил специальное меню к Китайскому Новому году

«Аэрофлот» отметит Китайский Новый год праздничным меню на рейсах из Москвы
Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

«Аэрофлот» в честь Китайского Нового года 17 февраля предложит пассажирам рейсов из Москвы праздничное меню с блюдами китайской кухни, сообщили в авиакомпании.

Уточняется, что в бизнес-классе на рейсах продолжительностью свыше семи часов пассажиры смогут попробовать утку с мандаринскими блинчиками, овощами и соусом хойсин.

На рейсах длительностью до семи часов будет подана закуска из жареных баклажанов и говядины с кинзой и перцем чили.

На рейсах авиакомпании продолжительностью свыше двух часов в классах «Бизнес» и «Комфорт» в качестве горячего мясного блюда на обед пассажирам предложат говядину с яичной лапшой и орехами кешью.

Кроме того, для пассажиров классов «Комфорт» и «Эконом» в обеденном меню на закуску предусмотрен салат из курицы с фунчозой и китайской капустой.

В эконом-классе на рейсах продолжительностью более трех часов пассажирам подадут курицу в кисло-сладком соусе с овощами и рисом. На рейсах от одного до трех часов — пикантные сэндвичи с курицей, сладким соусом чили и битыми огурцами.

Кроме того, 17 февраля на всех рейсах авиакомпании из Москвы пассажиров угостят традиционным китайским печеньем с предсказаниями.

В «Аэрофлоте» добавили, что с 13 по 28 февраля на рейсах авиакомпании из Пекина, Шанхая, Санья, Гуанчжоу и Гонконга в Москву по громкой связи будет передаваться новогоднее поздравление от экипажа.

Также пассажирам всех классов вручат лимитированные открытки-приглашения на фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Гости мероприятия смогут получить по открытке специальный подарок от Мостуризма и авиакомпании.
 
