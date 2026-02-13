«Рамблер» первым в России запустил новостного ИИ-помощника с верификацией фактов

«Рамблер» внедрил диалоговый ИИ с привязкой к проверенным источникам

Портал «Рамблер» первым в России запустил диалогового ИИ-помощника с функцией верификации фактов. Об этом сообщил Chief Data Scientist портала Сергей Карпович на ежегодной конференции CNews «Технологии искусственного интеллекта».

Уточняется, что Карпович выступил в пленарной сессии с докладом «Перестаньте искать — спросите: опыт «Рамблера» в запуске новостного AI-помощника».

Согласно озвученной информации, в основе решения — механизм Retrieval-Augmented Generation (RAG), позволяющий языковым моделям формировать ответы с опорой на достоверные источники.

Сервис запущен на главной странице «Рамблера» в декабре 2025 года. По данным медиахолдинга, это первое в России медиарешение, позволяющее пользователям получать верифицированные ответы на вопросы о текущих событиях в режиме реального времени.

Ключевая особенность разработки — строгая привязка к первоисточникам. Искусственный интеллект формирует ответы, опираясь исключительно на данные проверенных федеральных СМИ и собственные материалы портала.

Каждое утверждение сопровождается прямой ссылкой на источник, что дает возможность перейти к полной версии публикации.

«Информация редко бывает бесплатной — за нее платят качеством и достоверностью, особенно это заметно в новостной турбулентности, когда ложные интерпретации расходятся быстрее, чем появляются опровержения. Мы решаем это через архитектуру RAG: модель опирается только на проверенные источники и сопровождает ответы ссылками», — отметил Карпович.

По его словам, это обеспечивает прозрачность, автоматический фактчекинг и сокращает путь к подтвержденному ответу в 5–10 раз, снижая когнитивную нагрузку.