Сотрудница почты в Севастополе полгода воровала алименты у клиента

В Севастополе бывшая работница почты присваивала переводы клиента
Владимир Трефилов/РИА Новости

В Севастополе полиция задержала 37-летнюю бывшую сотрудницу почтового отделения, которая на протяжении полугода похищала алименты постоянного клиента. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в Нахимовском районе. 51-летний мужчина ежемесячно приходил на почту для оплаты алиментов, сотрудница помогала ему оформлять переводы. Через шесть месяцев он узнал о задолженности перед бывшей супругой, а в отделении ему сообщили, что помогавшая ему женщина уволилась.

Полицейские задержали подозреваемую. По версии следствия, она присваивала деньги и тратила их на себя, чтобы скрыть кражи, обвиняемая печатала поддельные квитанции о получении переводов адресатом. Возбуждено уголовное дело, фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Томске мужчина обокрал сожительницу-почтальона и украл деньги пенсионеров. Он выкрал у возлюбленной ключи, проник в отделение почты и похитил 800 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске почтальон украл у пенсионеров почти 300 тысяч рублей, чтобы отдать долги.
 
