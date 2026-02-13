Ozon стал партнером конкурса молодежного предпринимательства «Создай наше»

Ozon стал партнером федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай наше», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ), Корпорацией МСП и фондом «Молодежная предпринимательская инициатива». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что компания поддержит 100 призеров конкурса, чьи проекты не войдут в число первой сотни победителей, тем самым расширив пул молодых предпринимателей, кто получит призы для развития своих идей. Ozon предоставит им сертификаты на бесплатное продвижение их продукции на платформе.

«Поддержка молодых предпринимателей — один из наших ключевых приоритетов. Нам важно быть для них не просто площадкой, а партнером: помочь сделать первые шаги, дать знания, открыть доступ к многомиллионной аудитории. Поддерживая молодежь сегодня в рамках конкурса, мы строим более разнообразное, инновационное и устойчивое завтра для нашей страны», — заявил директор по взаимодействию с региональными органами власти компании Ozon Владимир Гончаревич.

До 10 марта 2026 года подать заявку могут начинающие и действующие предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет по двум направлениям: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет». Заявки принимаются на цифровой платформе МСП.РФ.

После регистрации участники пройдут обучение по треку «Предпринимательство» и разработают проект запуска нового или масштабирования существующего бизнеса.

«Платформы сегодня являются одним из важнейших инструментов развития бизнеса. Умение правильно использовать платформенные решения помогает предпринимателям на старте минимизировать риски и успешно запустить свое дело. Поддержка партнеров поможет победителям конкурса «Создай наше» сделать первые шаги в бизнесе и грамотно выйти на рынок со своим продуктом», — отметила заместитель гендиректора Корпорации МСП Юлия Ждан.

В финале конкурса в мае 2026 года будут объявлены имена 100 победителей, которые получат по 1 млн рублей от фонда «Молодежная предпринимательская инициатива», а также возможность бесплатно пройти специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Еще 100 лауреатов получат поддержку от Ozon.

«Маркетплейсы и цифровые платформы — один из наиболее востребованных инструментов для запуска бизнеса. Партнерская поддержка в рамках конкурса открывает дополнительные возможности для реализации бизнес-инициатив молодежи и способствует выводу их проектов на новый уровень», — подчеркнул директор дивизиона развития молодежных инициатив АСИ Дмитрий Федоров.

Напомним, федеральный конкурс «Создай наше» проходит с 2024 года. Проект направлен на поддержку молодежного предпринимательства и инициатив молодых людей, которые готовы реализовать свои идеи и внести вклад в экономическое развитие страны.