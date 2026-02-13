Размер шрифта
Школьница скупает золото на подаренные деньги, чтобы родители не тратили их

SCMP: в Китае школьница покупает золото на подаренные ей деньги
Павел Лисицын/РИА Новости

Китайская школьница скупает золото на подаренные деньги, чтобы родители не тратили их, пишет South China Morning Post.

В северном Китае 10-летняя школьница стала известна в соцсетях благодаря своей необычной финансовой стратегии. Девочка уже три года подряд тратит деньги, полученные на Лунный Новый год, на покупку золота.

Речь идет о традиционных «счастливых деньгах», которые в Китае взрослые дарят детям и неженатым родственникам в красных конвертах во время Праздника весны. Эти конверты символизируют пожелания удачи и благополучия в новом году.

По словам матери девочки, дочь начала покупать золото в 2023 году. Причиной стало желание сохранить подаренные средства — школьница переживала, что наличные могут быть потрачены родителями. Золото, по ее мнению, оказалось более надежным способом сбережения.

Благодаря такой инвестиции ежегодно школьница получает около $580. Такой подход к подаренным деньгам впечатлил пользователей соцсетей, отметивших, что у девочки явно есть «финансовая жила».

Мужчина случайно выбросил в мусор золотые слитки на сотни тысяч евро.
 
