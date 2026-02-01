На юге США неизвестный устроил стрельбу на параде, среди пострадавших ребенок

В Луизиане при стрельбе на параде пострадали шесть человек

В американском штате Луизиана во время парада на карнавале Марди Гра (аналог Масленицы) произошла стрельба, при которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает News18.

В материале уточняется, что инцидент произошел 31 января во время парада у дворца правосудия в округе Ист-Фелисиана. Когда праздничное шествие прервали выстрелы, участники парада бросились искать укрытие. Среди пострадавших шестилетний ребенок. Он и еще один человек находятся в больнице в критическом состоянии. Полицейские уже задержали подозреваемого в стрельбе и ищут связанный со стрельбой автомобиль.

24 января в Миннеаполисе федеральный агент выстрелил в мужчину, который якобы был вооружен. Раненый не выжил. После инцидента губернатор штата Тим Уолц обратился в соцсети X к президенту Дональду Трампу с требованием прекратить операцию и вывести «тысячи необученных и жестоких агентов» из Миннесоты. На это лидер США Трамп ответил, что мэр и губернатор штата подстрекают жителей «к мятежу своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой».

Ранее конгрессвумен США выжила после выстрела маньяка в лоб.