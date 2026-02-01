Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

На юге США неизвестный устроил стрельбу на параде, среди пострадавших ребенок

В Луизиане при стрельбе на параде пострадали шесть человек
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Луизиана во время парада на карнавале Марди Гра (аналог Масленицы) произошла стрельба, при которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает News18.

В материале уточняется, что инцидент произошел 31 января во время парада у дворца правосудия в округе Ист-Фелисиана. Когда праздничное шествие прервали выстрелы, участники парада бросились искать укрытие. Среди пострадавших шестилетний ребенок. Он и еще один человек находятся в больнице в критическом состоянии. Полицейские уже задержали подозреваемого в стрельбе и ищут связанный со стрельбой автомобиль.

24 января в Миннеаполисе федеральный агент выстрелил в мужчину, который якобы был вооружен. Раненый не выжил. После инцидента губернатор штата Тим Уолц обратился в соцсети X к президенту Дональду Трампу с требованием прекратить операцию и вывести «тысячи необученных и жестоких агентов» из Миннесоты. На это лидер США Трамп ответил, что мэр и губернатор штата подстрекают жителей «к мятежу своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой».

Ранее конгрессвумен США выжила после выстрела маньяка в лоб.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!