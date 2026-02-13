Россиянам рассказали, как правильно хранить продукты

Ошибки в хранении еды могут обернуться быстрой порчей пищи. Избежать этого помогут правильное товарное «соседство» продуктов в холодильнике, а также грамотный выбор посуды для хранения. Об этом «Известиям» рассказала ведущий бренд-менеджер Röndell Ольга Пастушенко.

Специалист объяснила, что для того чтобы избежать порчи еды в холодильнике, в первую очередь нужно следовать правилу товарного «соседства». Например, готовые блюда необходимо хранить отдельно от сырых полуфабрикатов и продуктов с сильным запахом.

«Для разделения продуктов можно придерживаться принципа: готовая еда, сухие продукты размещаются на верхних полках, овощи, полуфабрикаты, влажные продукты — на нижних. Готовую еду и полуфабрикаты можно хранить вместе, если у последних не нарушена заводская упаковка. Скоропортящиеся продукты — мясо, рыба — хранятся в морозильнике в отдельных упаковках», — сказала эксперт.

Она добавила, что для сохранения свежести пищу нужно хранить в плотно закрывающихся контейнерах. Эти емкости создают оптимальную влажность и помогают избежать впитывания посторонних запахов. При этом рекомендуется ставить на них пометку или наклейку, на которой будут указаны дата и срок хранения продукта.

Эксперт предупредила, что не стоит хранить готовую еду в кастрюле или сковородке, поскольку соль и кислоты, которые содержатся в пище, могут испортить поверхность посуды.

Помимо этого, существуют продукты, которым не нужен специальный температурный режим. Крупы, специи, зелень, а также хлеб и другую выпечку можно хранить в шкафах или даже на открытых полках. Однако муку, крупы и сахар стоит пересыпать из упаковки в отдельные банки с крышками.

