Общество

Врач объяснила, как улучшить обмен веществ

Pravda.Ru: снижение калорийности улучшит обмен веществ
Улучшить обмен веществ можно без строгих ограничений, для этого необходимо умеренно снизить калорийность рациона и отказаться от избытка углеводов. Об этом Pravda.Ru рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская.

По ее словам, помочь улучшить состояние может и кратковременное голодание.

«Кратковременный отказ от пищи снижает уровень инсулина, улучшает показатели глюкозы и липидного профиля, помогает поддерживать вес и молодость. Но длительное голодание допустимо только под контролем врача, в условиях стационара, где можно следить за электролитами и общим состоянием», — сказала Рождественская.

Врач уточнила, что небольшое воздержание от еды даст выраженный эффект. Так, например, можно отказаться от поздних ужинов или перекусов. Она добавила, что небольшие корректировки будут восприняты организмом как разгрузка, что положительно отразится на метаболизме.

Ученые из Департамента нутрициологии Университета штата Пенсильвания до этого выяснили, что жировые диеты сильнее ухудшают метаболическое здоровье и функцию печени по сравнению с высокоуглеводными. В течение 16 недель исследователи сравнивали влияние четырех типов рациона на здоровье мышей.

Ранее были названы главные продукты, которые нарушают обмен веществ.
 
