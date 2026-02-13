Размер шрифта
Россиянкам назвали продукты, которые позволят улучшить кожу вокруг глаз

Pravda.Ru: ягоды и фрукты улучшат кожу вокруг глаз
puhhha/Shutterstock/FOTODOM

Питание и образ жизни влияют на состояние кожи вокруг глаз, в рацион важно включать продукты, богатые антиоксидантами, включая ягоды, фрукты и овощи. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, это защитит кожу от повреждения свободными радикалами. К полезным также относятся продукты, в которых есть витамин С и витамин К. Они укрепят сосуды и уменьшат темные круги.

В целом специалисты рекомендуют питаться сбалансированно, отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя.

«Стресс и недосып являются одними из основных факторов, влияющих на появление темных кругов и отечности под глазами. В моей практике я рекомендую своим клиентам уделять внимание управлению стрессом, практиковать медитацию и обеспечивать себе полноценный сон», – добавила клинический психолог Елена Руднева.

Врач-трихолог Вероника Черкасова до этого говорила, что правильное очищение важно для ухода за кожей вокруг глаз в зимний период, поскольку это особенно тонкая и чувствительная зона. По ее словам, стоит выбирать мягкие средства, которые не содержат спирта и агрессивных компонентов, идеально подойдут средства с натуральными маслами и витаминами. При этом важно избегать трения и растягивания кожи при очищении.

Ранее врачи объяснили, как включать ретинол в уход за кожей.
 
