Врачи объяснили, как включать ретинол в уход за кожей

Pravda.Ru: ретинол нужно постепенно вводить в уход за кожей
Косметические средства с ретинолом позволяют поддерживать обновление кожи и работать сразу в нескольких направлениях — от текстуры до высыпаний, однако, антивозрастные компоненты нужно вводить в уход постепенно и в умеренных концентрациях. Об этом https://lady.pravda.ru/articles/beautiful/face/7965-skin-care-twenty/ Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

При чувствительной коже они рекомендуют выбирать более мягкие альтернативы и использовать их не каждый день. Если на коже есть высыпания, важно в целом не пересушивать кожу агрессивными средствами и выбирать сбалансированный уход, который одновременно успокоит и поддержит защитный барьер.

«Средства с антиоксидантами помогают коже справляться с воздействием окружающей среды и предотвращать ранние признаки старения. Это хороший способ постепенно подключить профилактический уход», — добавили в сообщении.

Врач-косметолог московского центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская до этого рассказала «Газете.Ru», что обновляющие пилинги помогут подготовить кожу к первым по-настоящему активным лучам солнца. Она отметила, что такие процедуры мягко отшелушивают, осветляют тон, уменьшают заметность уже имеющихся пигментных пятен и повышают проницаемость кожи для активных веществ.

Ранее были названы правила ухода за молодой кожей, которые помогут отсрочить старение.
 
