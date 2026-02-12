Врачи объяснили, как ухаживать за кожей вокруг глаз зимой

Врач Черкасова: очищение важно в уходе за кожей вокруг глаз зимой

Правильное очищение важно для ухода за кожей вокруг глаз в зимний период, поскольку это особенно тонкая и чувствительная зона. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-трихолог Вероника Черкасова.

По ее словам, стоит выбирать мягкие средства, которые не содержат спирта и агрессивных компонентов, идеально подойдут средства с натуральными маслами и витаминами. При этом важно избегать трения и растягивания кожи при очищении.

«В моей практике часто встречаю женщин, которые используют для очищения кожи вокруг глаз жесткие средства для умывания. Это большая ошибка! Кожа в этой области очень тонкая и чувствительная, и агрессивное очищение может привести к сухости, раздражению и преждевременному появлению морщин», – отметила эксперт.

Для увлажнения этой зоны стоит выбирать кремы с насыщенной текстурой, содержащие гиалуроновую кислоту, керамиды, антиоксиданты и витамины. Еще один важный момент – использование солнцезащитных средств, поскольку ультрафиолетовые лучи способствуют преждевременному старению кожи, появлению морщин и пигментных пятен.

Врач-косметолог московского центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская до этого рассказала «Газете.Ru», что обновляющие пилинги помогут подготовить кожу к первым по-настоящему активным лучам солнца. Она отметила, что такие процедуры мягко отшелушивают, осветляют тон, уменьшают заметность уже имеющихся пигментных пятен и повышают проницаемость кожи для активных веществ.

