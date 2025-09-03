На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему суши и роллы часто опаснее шаурмы

Доцент Кулач: суши и роллы потенциально не менее опасны, чем шаурма
Shutterstock

Казалось бы, шаурма — уличная еда с мясом, жаренным на гриле, — должна вызывать больше опасений. Однако суши и роллы с сырой рыбой таят в себе не менее серьезные риски, особенно при нарушении правил приготовления и хранения, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач.

«Опасность роллов кроется в риске пищевого отравления из-за сырой рыбы (паразиты, бактерии), высоком содержании соли (в соусе), ртути в некоторых видах рыбы, избытке калорий (в роллах с майонезом и сыром), а также в возможности развития аллергии и проблем с щитовидной железой при избыточном потреблении йода. Неправильное хранение увеличивает риск развития микроорганизмов, а рис с сахаром вреден при диабете», — объяснила она.

Анизакидоз (заражение нематодами) — распространенная проблема при употреблении непросоленной или плохо обработанной рыбы. Симптомы: тошнота, кишечные боли, аллергические реакции. Ленточные черви (например, дифиллоботриоз) — могут попасть в организм с пресноводной рыбой (лосось, окунь). Сырая рыба может быть источником опасных бактерий. Сальмонелла, листерия и стафиллококк размножаются в рыбе при нарушении температурного режима, вызывая пищевые отравления, лихорадку и гастроэнтерит.

«Особенно опасны роллы с тунцом и лососем», — сказала она.

Свежесть рыбы сложно определить на вкус после добавления соевого соуса и васаби. Рис в роллах — идеальная среда для размножения бактерий, если блюдо долго хранится без охлаждения.

«В свою очередь, мясо в шаурме проходит термическую обработку, уничтожающую паразитов и бактерии. Овощи и соусы в шаурме (если они свежие) менее рискованны, чем сырая рыба», — отметила эксперт.

Выбирайте проверенные рестораны с высоким оборотом блюд. Откажитесь от суши с сырой рыбой в жару или в сомнительных местах.
«Обратите внимание на запах рыбы — резкий «рыбный» аромат говорит о порче. Беременным, детям и людям с ослабленным иммунитетом лучше есть только термически обработанные роллы (например, запеченные или с копченой рыбой)», — резюмировала Кулач.

Ранее были названы самые опасные пищевые привычки, распространенные среди россиян.

