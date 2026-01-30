«Проблема глубже»: эксперт о решении Астаны ввести утильсбор для российской сельхозтехники

Политолог Артур Атаев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение Казахстана ввести дополнительный утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику из России и Белоруссии.

Эксперт подчеркнул, что внешне спорные моменты касаются лишь утильсбора, однако на деле проблема имеет более глубокий характер. По его мнению, экономическая политика, противоречащая интересам России и инициированная США и странами Евросоюза, начала формироваться еще в 2021 году. Именно тогда, с укреплением позиций «АвтоВАЗа» на казахстанском рынке, возникло противостояние, когда в граничащих с РФ городах начали строиться представительства «Киа» и ряда китайских предприятий автопрома

«Здесь конкуренция в экономике становится конкуренцией более глобальных держав в политике», — сказал Атаев.

О соответствующем решении Казахстана стало известно 26 января.

Как говорится в сообщении министерства промышленности и строительства республики, «при расчете утильсбора на автомобили, экспортируемые из Казахстана в Россию и Беларусь, дополнительно к установленной в этих странах ставке утильсбора взимаются разницы сумм таможенной пошлины, НДС, акцизов, которые были уплачены в Казахстане».

Ранее россиянам рассказали, на какие автомобили обратить внимание, чтобы опередить рост цен.