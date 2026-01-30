Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

«Проблема глубже»: эксперт о решении Астаны ввести утильсбор для российской сельхозтехники

Политолог Атаев: политика Казахстана направлена против России
Максим Богодвид/РИА Новости

Политолог Артур Атаев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал решение Казахстана ввести дополнительный утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику из России и Белоруссии.

Эксперт подчеркнул, что внешне спорные моменты касаются лишь утильсбора, однако на деле проблема имеет более глубокий характер. По его мнению, экономическая политика, противоречащая интересам России и инициированная США и странами Евросоюза, начала формироваться еще в 2021 году. Именно тогда, с укреплением позиций «АвтоВАЗа» на казахстанском рынке, возникло противостояние, когда в граничащих с РФ городах начали строиться представительства «Киа» и ряда китайских предприятий автопрома

«Здесь конкуренция в экономике становится конкуренцией более глобальных держав в политике», — сказал Атаев.

О соответствующем решении Казахстана стало известно 26 января.

Как говорится в сообщении министерства промышленности и строительства республики, «при расчете утильсбора на автомобили, экспортируемые из Казахстана в Россию и Беларусь, дополнительно к установленной в этих странах ставке утильсбора взимаются разницы сумм таможенной пошлины, НДС, акцизов, которые были уплачены в Казахстане».

Ранее россиянам рассказали, на какие автомобили обратить внимание, чтобы опередить рост цен.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!