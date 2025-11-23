Под Петербургом подростки устроили драку со взрослыми после замечания о шуме

Подростки шумели ночью во дворе дома в Мурино и избили прохожих за замечание

Подростков задержали за драку с прохожими в Мурино. Об этом сообщили в полиции Ленинградской области.

Ночью 22 ноября во дворе дома №63 на улице Шоссе в Лаврики произошел конфликт, переросший в драку между группой подростков и двумя неизвестными мужчинами.

Предположительно, взрослые сделали подросткам замечание за шум в ночное время. В ответ они набросились на мужчин с лопатами. Очевидец сообщил о потасовке в полицию.

На место приехали сотрудники МВД, которые задержали двух 15-летних учеников 7-го класса из деревни Новое Девяткино. Несовершеннолетних увезли в отделение полиции для опроса и передали родителям под обязательство о явке.

Детали инцидента выясняются. Сообщений о пострадавших не поступало. В отношении родителей подростков было составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию. Также возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

