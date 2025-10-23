На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина без образования месяцами работал в больнице, выдавая себя за медсестру

В Англии мужчина без образования работал в больнице, выдавая себя за медсестру
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Англии мужчина незаконно работал с тяжелобольными пациентами в больнице, используя личность своей подруги, пишет Daily Mail.

Как установил суд, 33-летний Люциус Нджоку, гражданин Нигерии, в 2005 году в течение двух месяцев — с февраля по апрель — работал помощником врача под именем медсестры Джойс Джордж. Несмотря на бейдж с фотографией женщины, он беспрепятственно выполнял обязанности: мыл и одевал пациентов, проводил наблюдения. Его личность раскрылась лишь после того, как один из настороженных пациентов напрямую спросил его об этом.

Расследование показало, что Джойс Джордж, получившая работу в больнице через кадровое агентство, позволила Нджоку работать под ее именем. После предъявления обвинений Джордж скрылась из Великобритании и, как полагают, находится в Нигерии.

Нджоку признал вину в мошенничестве. Суд приговорил его к 16 неделям тюрьмы условно и 80 часам обязательных работ. Также подсудимый должен выплатить судебные издержки. Вопрос о его депортации остается открытым, поскольку он находится в Великобритании по визе жены.

Ранее в Англии анестезиолог занялся сексом с медсестрой во время операции и оказался в суде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами