Мужчина без образования месяцами работал в больнице, выдавая себя за медсестру

В Англии мужчина без образования работал в больнице, выдавая себя за медсестру

В Англии мужчина незаконно работал с тяжелобольными пациентами в больнице, используя личность своей подруги, пишет Daily Mail.

Как установил суд, 33-летний Люциус Нджоку, гражданин Нигерии, в 2005 году в течение двух месяцев — с февраля по апрель — работал помощником врача под именем медсестры Джойс Джордж. Несмотря на бейдж с фотографией женщины, он беспрепятственно выполнял обязанности: мыл и одевал пациентов, проводил наблюдения. Его личность раскрылась лишь после того, как один из настороженных пациентов напрямую спросил его об этом.

Расследование показало, что Джойс Джордж, получившая работу в больнице через кадровое агентство, позволила Нджоку работать под ее именем. После предъявления обвинений Джордж скрылась из Великобритании и, как полагают, находится в Нигерии.

Нджоку признал вину в мошенничестве. Суд приговорил его к 16 неделям тюрьмы условно и 80 часам обязательных работ. Также подсудимый должен выплатить судебные издержки. Вопрос о его депортации остается открытым, поскольку он находится в Великобритании по визе жены.

