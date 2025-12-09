Женщину арестовали за кражу 30 кг рыбных костей на рынке

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shutterstock/FOTODOM

В Японии арестовали женщину, укравшую 30 кг рыбных костей на рынке, пишет South China Morning Post.

В Токио арестована 66-летняя владелица китайского ресторана по фамилии Ву, которую подозревают в краже около 30 килограммов костей и обрезков тунца, пишет South China Morning Post.

По данным полиции, ночью женщина проникла в помещение магазина морепродуктов на территории рынка, где забрала отходы тунца, предназначенные для дальнейшей переработки в корм для выращиваемой рыбы. Камеры наблюдения зафиксировали, как Ву подъезжает к точке сбора на велосипеде и загружает кости в корзину и пенопластовый контейнер.

В следующие дни Ву снова заметили на рынке. При повторном появлении сотрудники сообщили о ней полиции, после чего женщина была арестована. По информации следствия, женщина вместе с мужем управляет китайским рестораном в полутора километрах от рынка. Она регулярно посещала торговцев в поисках недорогих продуктов и, как предполагается, знала, где хранят отходы рыбы.

На допросе Ву призналась, что использовала кости для приготовления еды: делала из них фрикадельки для себя, а часть тунца жарила на гриле и подавала клиентам. Ранее ее ресторан пользовался популярностью, упоминался в журналах и был известен большими порциями и низкими ценами.

Инцидент вызвал бурные обсуждения в Японии и Китае. Одни комментаторы считают, что женщине следовало просто попросить купить отходы официально, другие подчеркивают риск для здоровья клиентов.

Ранее в Японии арестовали мужчину, который поел более 1000 раз бесплатно, обманывая сервис доставки еды.

