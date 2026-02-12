Размер шрифта
Стало известно, сколько россиян верят в теорию эволюции Дарвина

Треть россиян верят в теорию эволюции Дарвина, считая ее самым разумным объяснением появления человека. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 37% респондентов придерживаются мнения, что теория эволюции Дарвина является самым логичным объяснением появления людей. Опрошенные отметили, что в свое происхождение от обезьяноподобных предков им поверить легче, чем предположить, что человек произошел от инопланетных существ.

При этом другие 31% россиян заявили, что верят в божественное происхождение человека. Одни из них верят, что люди были созданы сразу по образу и подобию божьему, а другие считают, что Бог послал жизнь, которая уже впоследствии трансформировалась в ходе эволюции.

Еще 28% участников опроса предположили, что человек, как и вся жизнь на Земле, пришел из космоса. По мнению респондентов, сейчас вселенная изучена слишком плохо, поэтому люди даже не могут представить, какие формы жизни и разума есть за пределами родной планеты.

Оставшиеся 4% россиян проголосовали за вариант «другое». Они сказали, что не знают, в какую именно теорию верить. Однако в большинстве вопросов эти респонденты привыкли полагаться лишь на личный опыт.

Ранее ученые обстреляли коллекцию образцов Чарльза Дарвина из лазеров.
 
