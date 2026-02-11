В Москве педагог купила квартиру в ипотеку на 30 лет по «схеме Долиной»

В Москве педагог купила квартиру у пенсионерки и осталась без жилья

Преподаватель из Москвы лишилась денег и квартиры, купив недвижимость по «схеме Долиной». Об этом сообщает kp.ru.

Педагог заключила сделку в 2022 году, но судебные разбирательства идут до сих пор. По данным издания, владелица квартиры продала женщине жилье, но вскоре заявила, что сделала это под давлением мошенников.

При этом перед тем, как приобрести недвижимость, была получена справка из психдиспансера и проведено медосвидетельствование в психиатрической больнице.

В спорах суды становились на сторону обманутой аферистами владелицы, но 2-й Кассационный суд потребовал пересмотреть дело. Однако суд снова оставил жилье за пожилой женщиной, на этот раз потребовав, чтобы россиянка отдала оппонентке деньги. Сама пенсионерка объявила себя банкротом и заявила, что средства не отдаст.

«И теперь я в итоге опять без квартиры и без денег. И с ипотекой на 30 лет, взятой на покупку этой самой квартиры, – я ее выплачиваю уже несколько лет», – рассказала преподаватель.

Теперь педагог планирует подать кассационную жалобу.

Ранее «Бабушкину схему» назвали словом года в области экономики.