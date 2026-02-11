Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве педагог купила квартиру в ипотеку на 30 лет по «схеме Долиной»

В Москве педагог купила квартиру у пенсионерки и осталась без жилья
tetxu/Shutterstock/FOTODOM

Преподаватель из Москвы лишилась денег и квартиры, купив недвижимость по «схеме Долиной». Об этом сообщает kp.ru.

Педагог заключила сделку в 2022 году, но судебные разбирательства идут до сих пор. По данным издания, владелица квартиры продала женщине жилье, но вскоре заявила, что сделала это под давлением мошенников.

При этом перед тем, как приобрести недвижимость, была получена справка из психдиспансера и проведено медосвидетельствование в психиатрической больнице.

В спорах суды становились на сторону обманутой аферистами владелицы, но 2-й Кассационный суд потребовал пересмотреть дело. Однако суд снова оставил жилье за пожилой женщиной, на этот раз потребовав, чтобы россиянка отдала оппонентке деньги. Сама пенсионерка объявила себя банкротом и заявила, что средства не отдаст.

«И теперь я в итоге опять без квартиры и без денег. И с ипотекой на 30 лет, взятой на покупку этой самой квартиры, – я ее выплачиваю уже несколько лет», – рассказала преподаватель.

Теперь педагог планирует подать кассационную жалобу.

Ранее «Бабушкину схему» назвали словом года в области экономики.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!