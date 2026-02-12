Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, как глобальное потепление повлияет на виды животных

Эксперт Опарин: повышение температуры на Земле может повлиять на экосистемы
Shutterstock

Повышение температуры на Земле может отразиться на экосистемах, полностью уничтожив ряд живых организмов и распространив инфекционные заболевания. Об этом «Известиям» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

По словам специалиста, особенно уязвимы перед изменениями климата стенотермные виды, которые адаптировались к жизни лишь в небольшом диапазоне температур. В их числе обитатели высоких широт, такие как пингвины и белые медведи. Также повышение температуры может отразиться и на кораллах, поскольку при росте даже в два градуса рифы как экосистемы могут полностью исчезнуть.

«Процесс изменения климата уже ведет к исчезновению видов. Мы фиксируем локальные вымирания популяций, а при достижении порога в +2°C биологи прогнозируют потерю до трети всех видов флоры и фауны», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что повышение температуры отражается на экосистемах в целом. Однако поведенческие и физиологические адаптационные механизмы растений и животных могут смягчить эти последствия. При этом специалист добавил, что эволюция является медленным процессом. Из-за того, что климат меняется быстрее, при резком скачке температур срабатывает «эффект экологической ловушки», который способен привести к исчезновению большого количества видов.

Помимо этого, повышение температуры может увеличить риск распространения различных инфекционных заболеваний. Причиной этому будет то, что ареал их переносчиков расширится. Например, комары, переносящие лихорадку денге, уже были зафиксированы в Южной Европе.

Ранее ученые предсказали наступление «адского климата» на Земле.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!