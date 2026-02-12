Россиянам рассказали, как глобальное потепление повлияет на виды животных

Повышение температуры на Земле может отразиться на экосистемах, полностью уничтожив ряд живых организмов и распространив инфекционные заболевания. Об этом «Известиям» рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

По словам специалиста, особенно уязвимы перед изменениями климата стенотермные виды, которые адаптировались к жизни лишь в небольшом диапазоне температур. В их числе обитатели высоких широт, такие как пингвины и белые медведи. Также повышение температуры может отразиться и на кораллах, поскольку при росте даже в два градуса рифы как экосистемы могут полностью исчезнуть.

«Процесс изменения климата уже ведет к исчезновению видов. Мы фиксируем локальные вымирания популяций, а при достижении порога в +2°C биологи прогнозируют потерю до трети всех видов флоры и фауны», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что повышение температуры отражается на экосистемах в целом. Однако поведенческие и физиологические адаптационные механизмы растений и животных могут смягчить эти последствия. При этом специалист добавил, что эволюция является медленным процессом. Из-за того, что климат меняется быстрее, при резком скачке температур срабатывает «эффект экологической ловушки», который способен привести к исчезновению большого количества видов.

Помимо этого, повышение температуры может увеличить риск распространения различных инфекционных заболеваний. Причиной этому будет то, что ареал их переносчиков расширится. Например, комары, переносящие лихорадку денге, уже были зафиксированы в Южной Европе.

