Стало известно, о чем работодатель не имеет права спрашивать на собеседовании

Специалист Сайдин: некоторые вопросы на собеседовании нарушают права россиян
Shutterstock/shisu_ka

В ходе собеседования у работодателя есть возможность оценивать профессиональные качества соискателя и задавать ему соответствующие вопросы. Однако он не должен интересоваться личной жизнью кандидата, его взглядами и прочими деталями, которые не связаны с работой. Соответствующие нормы предусмотрены в ТК РФ, их нарушение грозит как юридическими, так и репутационными проблемами для компании, предупредил в беседе с RT директор по привлечению и работе с талантами «МТС Линк» Яков Сайдин.

Он подчеркнул, что ТК РФ напрямую запрещает отказывать соискателю в трудоустройстве из-за дискриминации по тем или иным причинам. В частности, нельзя в ходе собеседования спрашивать о том, планирует ли кандидат брак, беременность, есть ли у него дети. Также к запретным относятся вопросы о национальности, религии, политических взглядах. О состоянии здоровья можно спрашивать лишь в случае, если это напрямую влияет на способность человека справляться с обязанностями. Это касается и возраста – уточнять его можно лишь в ситуациях, когда это можно расценить как требование для конкретной должности.

«Адрес узнавать также не стоит: вместо этого можно уточнить время пути до офиса, если это важно для рабочего процесса, — добавил Сайдин. — В случае отказа по одной из этих причин кандидат имеет право обжаловать решение, если считает, что на интервью использовались некорректные формулировки или основания».

Правильное собеседование должно выстраиваться вокруг профессиональных качеств соискателя, его опыта, выполненных им проектов и так далее, пояснил специалист. Важно, чтобы это выглядело как беседа, диалог, а не допрос, а атмосфера сохранялась дружелюбной, заключил он.

До этого директор по персоналу ПЭК Наталья Пронякина в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала заранее готовиться к собеседованию с работодателем. В частности, она порекомендовала изучить информацию о компании и требования к вакансии, продумать ответы на типичные вопросы, выбрать подходящий стиль одежды и постараться настроиться на уверенный диалог.

Ранее россияне рассказали, что выясняют на собеседовании.
 
