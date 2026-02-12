Невролог рассказал, как метеозависимым людям пережить февральское потепление

Зачастую резкое февральское потепление сильно негативно отражается на состоянии метеозависимых людей. Однако к изменениям погоды можно адаптироваться с помощью нескольких способов, в числе которых тонизирующая гимнастика и контрастный душ. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог, руководитель реабилитационного центра Александр Комаров.

По словам специалиста, в период, когда на смену морозам приходит потепление, атмосферное давления падает, из-за чего может снижаться артериальное давление.

«Если в холода доза лекарств была отрегулирована под повышенное давление, сейчас может возникнуть «перебор» с гипотензивными препаратами. Таким пациентам нужно быть особенно внимательными: под контролем самочувствия и с мониторингом давления можно чуть снизить дозировку препаратов, чтобы плавно адаптироваться к новым погодным условиям», — предупредил врач.

Молодым и здоровым метеочувствительным людям он посоветовал воздействовать на сосудистый тонус немедикаментозными способами. Помочь адаптироваться к февральскому потеплению может утренняя гимнастика с нагрузкой на крупные мышечные группы. Рекомендуется делать отжимания, приседания, а также упражнения для спины и пресса.

Вторым способом невролог назвал «щадящий» контрастный душ. При этом температура теплой воды должна составлять от 36°C до 38°C, а прохладной — от 28°C до 30°C. Смену температуры следует проводить каждые десять секунд. Благодаря такой процедуре укрепляются периферические сосуды и сосуды головного мозга, и адаптация к колебаниям атмосферы облегчается.

По словам эксперта, для регуляции вегетативной нервной системы стоит делать утреннюю ароматерапию свежемолотым кофе. Перед завтраком следует несколько раз глубоко вдохнуть аромат зерен, чтобы включить регуляторные механизмы организма. Однако важно отказаться от употребления бодрящего напитка, поскольку кофеин может спровоцировать «качели» давления и разбалансировать состояние.

