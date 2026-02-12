Самая долго горящая лампочка в мире cтала туристической достопримечательностью

Самая долго горящая лампочка в мире, впервые зажженная в 1901 году, стала популярной туристической достопримечательностью в США, пишет Daily Mail.

В калифорнийском городе Ливермор уже более века продолжает гореть лампа, получившая название «Столетний маяк». Этим летом ей исполнится 125 лет.

Лампочка практически непрерывно светится с 1901 года в здании пожарной станции №6. Она официально признана Книгой рекордов Гиннесса самой долго горящей лампой в мире и стала одной из необычных достопримечательностей Северной Калифорнии.

Сегодня лампа излучает свет мощностью всего около четырех ватт. За более чем столетнюю историю она отключалась лишь несколько раз — в основном во время переездов пожарной части. Последний сбой произошел в 2013 году из-за разрядившейся батареи генератора, а не по причине неисправности самой лампы.

Секрет долговечности устройства связывают с особенностями его конструкции. Лампа была изготовлена в 1897 году компанией Shelby Electric Company в штате Огайо. Ее разработчиком считается французский изобретатель Адольф Шайе. В отличие от современных ламп накаливания, рассчитанных на ограниченный срок службы, эта модель имела необычно толстую углеродную нить накаливания, изготовленную из обработанной целлюлозы и закаленную до состояния плотного углеродного ядра.

По словам представителей пожарной службы, производитель тестировал лампы на выносливость, сравнивая их с изделиями конкурентов. В ходе испытаний лампы Shelby демонстрировали значительно более долгий срок службы.

В 1912 году производство было прекращено после того, как компанию приобрела General Electric. Однако к тому моменту лампа уже несколько лет освещала пожарную часть Ливермора. Ее подарил местный предприниматель Деннис Бернал, и с тех пор она сопровождает департамент при всех переездах.

