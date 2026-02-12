Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Самая долго горящая лампочка в мире cтала туристической достопримечательностью

В США лампочка, зажженная в 1901 году, стала достопримечательностью
Anadolu/Getty Images

Самая долго горящая лампочка в мире, впервые зажженная в 1901 году, стала популярной туристической достопримечательностью в США, пишет Daily Mail.

В калифорнийском городе Ливермор уже более века продолжает гореть лампа, получившая название «Столетний маяк». Этим летом ей исполнится 125 лет.

Лампочка практически непрерывно светится с 1901 года в здании пожарной станции №6. Она официально признана Книгой рекордов Гиннесса самой долго горящей лампой в мире и стала одной из необычных достопримечательностей Северной Калифорнии.

Сегодня лампа излучает свет мощностью всего около четырех ватт. За более чем столетнюю историю она отключалась лишь несколько раз — в основном во время переездов пожарной части. Последний сбой произошел в 2013 году из-за разрядившейся батареи генератора, а не по причине неисправности самой лампы.

Секрет долговечности устройства связывают с особенностями его конструкции. Лампа была изготовлена в 1897 году компанией Shelby Electric Company в штате Огайо. Ее разработчиком считается французский изобретатель Адольф Шайе. В отличие от современных ламп накаливания, рассчитанных на ограниченный срок службы, эта модель имела необычно толстую углеродную нить накаливания, изготовленную из обработанной целлюлозы и закаленную до состояния плотного углеродного ядра.

По словам представителей пожарной службы, производитель тестировал лампы на выносливость, сравнивая их с изделиями конкурентов. В ходе испытаний лампы Shelby демонстрировали значительно более долгий срок службы.

В 1912 году производство было прекращено после того, как компанию приобрела General Electric. Однако к тому моменту лампа уже несколько лет освещала пожарную часть Ливермора. Ее подарил местный предприниматель Деннис Бернал, и с тех пор она сопровождает департамент при всех переездах.

Ранее сообщалось, что IKEA отзывает популярные светильники из-за риска поражения электрическим током.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!