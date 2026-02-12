Размер шрифта
Мужчина принудил обездвиженную пенсионерку к оральному сексу

В Чехии мужчина проник в дом к обездвиженной пожилой соседке и изнасиловал ее
Shutterstock/FOTODOM

В Чехии пьяный мужчина принудил беспомощную пожилую женщину к оральному сексу, сообщает портал Idnes.cz.

Суд в Пльзене приговорил 38-летнего мужчину из Рокычанского района к 30 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 40 месяцев за попытку изнасилования 73-летней обездвиженной женщины.

Инцидент произошел в середине августа 2022 года. В тот день сосед пробрался в дом к пенсионерке через незапертую дверь, разделся догола, потерся гениталиями о лицо жертвы и потребовал орального секса.

Женщина пыталась сопротивляться, но насильник покинул комнату только после того, как ее окликнула внучка. В результате у пострадавшей развилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Мужчина так и не признал вину, утверждая, что он не мог оскорбить пожилую женщину. Однако суд поверил жертве, которая в деталях описала произошедшее, и назначил в пользу потерпеввшей компенсацию в размере 70 тыс. крон (265 тыс. рублей — прим. ред.).

Ранее 13-летнюю девочку похитили и три недели держали как секс-рабыню.
 
