Общество

Молодая мать, оставившая детей в квартире с открытой дверью, стала фигуранткой дела

Под Волгоградом мать бросила двоих детей на семь часов в пустой квартире
ГУ МВД России по Волгоградской области

В Камышин молодая мать оставила двух детей без присмотра на всю ночь, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

Четырехлетнего мальчика и годовалую девочку обнаружила во время плановой проверки инспектор по делам несовершеннолетних. Их матери рядом не было, а дверь в квартиру была не заперта.

Полицейские выяснили, что 23-летняя камышинка ушла из дома ночью 20 января и отсутствовала минимум семь часов — с 01:00 до 08:00. Она прекрасно понимала, что малыши не способны сами себя защитить, но умышленно их бросила.

В это время женщина, по данным следствия, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Где был отец ее детей, не уточняется.

Брата и сестру изъяли из семьи и поместили в детские учреждения. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», а подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее россиянина осудили за то, что он бросил тяжелобольную дочь.
 
