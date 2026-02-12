Эксперт рассказал, можно ли побороться с грязью в салоне автобуса

Перевозчики не всегда успевают убирать салоны автобусов и трамваев в зимнее время, однако по правилам перевозки транспорт должен быть чистым — поэтому россиянам следует жаловаться на грязь через городские порталы. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Главными ориентирам здесь может выступать СанПиН 2.1.3684-21, где прописаны требования к санитарному состоянию транспорта, а также постановление правительства РФ № 1586 (правила перевозок), которое обязывает перевозчика содержать салон в чистоте. Обычно перед началом рабочего дня, еще в парке, салон положено полностью вымыть: протереть полы, поручни и даже панели дверей. В течение смены, когда транспорт доезжает до конечной остановки, водитель или кондуктор могут убрать крупный сор или смахнуть грязь с ручек. Думаю, что именно зимняя погода мешает соблюдать эти нормы в полной мере. Снег, соль и реагенты попадают внутрь вместе с обувью сотен людей, а пол становится грязным почти сразу после выезда из депо. Возможно, перевозчики не всегда успевают наводить порядок из-за нехватки людей или отсутствия теплых помещений. Если на улице сильный мороз, а бокса для сушки нет, вода может замерзнуть в замках и механизмах дверей, что создает риск поломки. Тем не менее, это не отменяет ответственности перед пассажирами. За плохое состояние салона предусмотрены меры административного воздействия. Например, по статье 6.3 КоАП РФ за нарушение санитарных норм компанию могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Существует и более строгая статья 14.1.2 КоАП РФ, касающаяся нарушения условий лицензии. Здесь финансовые потери для предприятия могут достигать 100 тысяч рублей. Думаю, что всегда стоит фиксировать случаи грязи или мусора в общественном транспорте. Например, через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» можно отправить жалобу на грязный салон, прикрепив фотографию. Такая активность горожан может заставить компании внимательнее относиться к своим обязанностям», — сказал он.

