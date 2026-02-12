Эколог объяснил, почему зимняя погода в центральной части России стала непредсказуемой

Погода в центральной части России зимой стала особенно изменчивой и непредсказуемой. Привычную зиму сменили температурные качели, поскольку регион находится на стыке двух больших климатических зон. Об этом Life.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко.

«Зима в центральной части России «поехала» не потому, что кто-то «сломал климат», а потому что мы живём на границе двух миров: влажной Атлантики и континентальной Евразии», — объяснил специалист.

По его словам, из-за небольшого сдвига воздушного потока на тысячу километров происходит резкая смена погоды. В итоге россияне сталкиваются то с оттепелью, то с сильными морозами. Эколог указал на два базовых зимних сценария, первый из которых связан с приходом теплого и влажного воздуха с Атлантики. Именно в результате этого начинаются оттепели и идут дожди. Во втором случае происходит вторжение сухого холода с континента и Арктики, которому свойственны ясное небо и морозная погода.

Эксперт назвал февраль переходным месяцем, во время которого солнце светит чаще, но земля и снег все еще остаются холодными. В результате такого контраста атмосферу становится нестабильной.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что климатическая весна может наступить в Москве ближе к концу марта. При этом, по ее словам, сильных морозов в этом году уже не ожидается, поскольку обычно пик похолодания приходится на стык января и февраля.

