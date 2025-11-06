Мать увела у дочери 14-летнего возлюбленного и родила от него

Посещение школьных танцев вместе с дочерью закончилось для американки арестом. Об этом сообщает Daily Mail.

О произошедшем стало известно после того, как 43-летняя Робин Полстон родила ребенка. Она дала младенцу фамилию и имя как у одного из друзей ее несовершеннолетней дочери. При этом роженица утверждала, что на самом деле отцом является некий Браян «лет двадцати», который исчез после появления ребенка на свет.

Как удалось выяснить полицейским, в 2023 году Полстон посетила школьные танцы вместе с дочерью, где познакомилась с 14-летним другом девушки, который сопровождал ее. Вскоре после мероприятия он уехал из района, но в 2024 несколько раз возвращался на непродолжительное время.

Выяснилось, что женщина переписывалась со школьником, они обменивались фото непристойного характера. Они также иногда использовали одноразовые номера телефонов и сохраняли контакты друг друга под вымышленными именами.

Женщину арестовали, в декабре ей предъявят обвинения.

Ранее учительница совращала школьников и получила срок 15 лет.