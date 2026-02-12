Размер шрифта
На третьем диаметре МЦД сбился график движения поездов

На МЦД-3 изменен график движения поездов
Locomotive74/Shutterstock/FOTODOM

График нескольких поездов на МЦД-3 (D3) был изменен утром. Об этом сообщили РИА Новости в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«На D3 внесены изменения в расписание нескольких поездов из-за того, что ранее в одном из составов пассажиры удерживали двери. Вместе с РЖД принимаем меры для стабилизации графика», — рассказали в ЦППК.

В августе 2025 года за пределами МЦД в Подмосковье заработал так называемый «быстрый проход», который позволяет экономить до 7 минут на каждой поездке. Услугой могут воспользоваться держатели карт москвича на пригородных электропоездах ЦППК и МТППК за пределами Московских центральных диаметров (МЦД). Для этого необходимо 1 раз в год активировать функцию на карте москвича в ж/д кассе.

До этого одним из самых интенсивных в России назвали ярославское направление. Так, согласно названным планам, власти Москвы до конца текущего года планируют обновить 35 составов поездов этого направления, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в приложении московского метро произошел крупный сбой.
 
