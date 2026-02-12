Россиянам объяснили, как не воспитать патологического лжеца

В раннем возрасте дети часто говорят неправду, неосознанно высказывая вслух свою фантазию – это нормальный процесс. Однако важно, чтобы он со временем не перерос в патологическую ложь, поэтому если ребенок выходит за пределы фантазии и начинает просто врать, то родители должны сразу принять меры, рассказала RT детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

По ее словам, до четырех-пяти лет ребенок врет неосознанно – он просто фантазирует. А вот к шести-семи годам дети уже понимают разницу между правдой и ложью, учатся манипулировать, врать ради избегания наказания и так далее.

Психолог посоветовала насторожиться, если ложь стала постоянной, причем ребенок начинает врать без особой причины и без чувства вины. Определить вранье можно по внешним признакам – как правило, ребенок отводит глаза, меняет тембр голоса, дает разные ответы на похожие вопросы и так далее.

Дугенцова пояснила, что к таким методам, как постоянное вранье, дети, как правило, прибегают из-за чрезмерно жесткого воспитания – они просто боятся наказания за свои проступки. Реагировать важно правильно, без агрессии, подчеркнула специалист.

«Нельзя кричать, унижать, вешать ярлык... Пугать или стыдить при других — вообще ни в коем случае. Жесткая реакция учит ребенка не честности, а тому, что лучше скрываться», — пояснила психолог.

Вместо этого она призвала поговорить с ребенком, сделать акцент на любви, желании найти совместное решение, а также разделить личность ребенка и его проступок, объяснив, что одно не равно другому. Кроме того, важно регулярно хвалить его за правду, не стараться «уничтожить» за ошибку, а помочь в ее исправлении. В этом случае ребенок будет уверен, что родители принимают его таким, какой он есть, заключила психолог.

