В Саратове «гадалка» обманула клиентку на 650 тысяч рублей

В Саратове гадалка выманила у своей клиентки 650 тысяч рублей

В Саратове местная жительница, выдававшая себя за гадалку, обманом выманила у клиентки крупную сумму денег. Злоумышленницу осудили за мошенничество. Об этом сообщил sarinform.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уточняется, что 25-летняя жительница Саратова гадала на картах Таро, проводила ритуалы «для улучшения жизненного цикла», а также имела «познания» в нумерологии, астрологии, эзотерике и магической защите.

В декабре 2022 года гадалка предложила свои «услуги» женщине, которой понадобились такие обряды. В итоге мошенница проводила «ритуалы» на протяжении двух лет. За это время потерпевшая успела перечислить горожанке 650 тысяч рублей.

Мошенничество оказалось вскрыто правоохранительными органами. Было заведено дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Злоумышленница признала свою вину, раскаялась и вернула клиентке часть денежных средств. Суд также назначил гадалке штраф размером в 400 тысяч рублей.

Ранее гадалка запугала пенсионерку проклятием и забрала ее накопления ради «обряда очищения».