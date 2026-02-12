Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичам назвали среднюю стоимость букета ко Дню всех влюбленных

Флорист Сафронова: букет роз к 14 февраля в Москве обойдется в 4 тыс. рублей
Geovanna Cassia/Shutterstock/FOTODOM

Букет красных роз к 14 февраля 2026 года обойдется жителям Москвы примерно в 4 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» в преддверии Дня всех влюбленных рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, это одни из самых популярных вариантов цветов к этому празднику.

«При этом мужчины чаще выбирают крупные колумбийские. Учитывая ажиотаж в связи с праздником, цены поднимутся примерно на 15%. В итоге один цветок обойдется в среднем в 300 рублей. Достойный же букет из девяти штук с добавлением декоративной зелени будет стоить в районе 4 тыс. рублей», — уточнила Сафронова.

К наиболее бюджетным эксперт отнесла мимозу, которую привозят из Абхазии, ветка обойдется в 100 рублей. Оптимальным вариантом она назвала тюльпаны, простой цветок обойдется в 50–70 рублей, сортовой — от 200 до 250. При этом эти цветы могут сохранять свежесть вплоть до недели, заключила специалист.

Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Анна Котельникова до этого рассказала «Газете.Ru», какие ошибки чаще всего совершают при выборе цветов на День святого Валентина. По ее словам, самый спорный жест — это роза в целлофане. Также стоит с осторожностью подходить к покупке монобукетов из красных роз. Если вы точно знаете, что женщина любит исключительно красные розы, то смело их дарите. Если же нет, то такая композиция может показаться банальной.

Ранее флорист рассказала, как продлить жизнь цветам.
 
Теперь вы знаете
Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!