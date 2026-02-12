Москвичам назвали среднюю стоимость букета ко Дню всех влюбленных

Букет красных роз к 14 февраля 2026 года обойдется жителям Москвы примерно в 4 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» в преддверии Дня всех влюбленных рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, это одни из самых популярных вариантов цветов к этому празднику.

«При этом мужчины чаще выбирают крупные колумбийские. Учитывая ажиотаж в связи с праздником, цены поднимутся примерно на 15%. В итоге один цветок обойдется в среднем в 300 рублей. Достойный же букет из девяти штук с добавлением декоративной зелени будет стоить в районе 4 тыс. рублей», — уточнила Сафронова.

К наиболее бюджетным эксперт отнесла мимозу, которую привозят из Абхазии, ветка обойдется в 100 рублей. Оптимальным вариантом она назвала тюльпаны, простой цветок обойдется в 50–70 рублей, сортовой — от 200 до 250. При этом эти цветы могут сохранять свежесть вплоть до недели, заключила специалист.

Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Анна Котельникова до этого рассказала «Газете.Ru», какие ошибки чаще всего совершают при выборе цветов на День святого Валентина. По ее словам, самый спорный жест — это роза в целлофане. Также стоит с осторожностью подходить к покупке монобукетов из красных роз. Если вы точно знаете, что женщина любит исключительно красные розы, то смело их дарите. Если же нет, то такая композиция может показаться банальной.

Ранее флорист рассказала, как продлить жизнь цветам.