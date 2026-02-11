Флорист рассказала, как продлить жизнь цветам

Продлить жизнь цветам получится только благодаря правильному уходу за букетом, который стоит в подходящем месте. Об этом радио Sputnik рассказала флорист-дизайнер Серафима Агеенко.

Специалист объяснила, что цветы будут жить дольше, если не ставить их на подоконник, рядом с батареями и другими отопительными приборами. Также не рекомендуется оставлять букеты на кухне, поскольку цветы не любят засушливый и теплый воздух. Лучшим местом для них будет середина комнаты.

«Обязательно поливать часто, особенно если это розы. Для роз нужно, чтобы в вазе было воды больше половины ствола, для тюльпанов, ирисов, гиацинтов водички можно меньше, приблизительно до 10 сантиметров воды, но надо очень часто подливать, потому что они очень быстро выпивают ее», — отметила флорист.

Она также предупредила, что перед Днем святого Валентина в России цветы подорожают на 30%. Это произойдет в связи с логистикой и повышенным спросом.

По словам эксперта, наибольшей популярностью перед 14 февраля пользуются розы и хризантемы. Помимо этого, в преддверии весеннего сезона россияне покупают гладиолусы, гортензию, гиацинты, пионы и мимозу.

