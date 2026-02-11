Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Флорист рассказала, как продлить жизнь цветам

Флорист Агеенко: цветы следует ставить в середине комнаты и часто поливать
Anna Auramenka/Shutterstock/FOTODOM

Продлить жизнь цветам получится только благодаря правильному уходу за букетом, который стоит в подходящем месте. Об этом радио Sputnik рассказала флорист-дизайнер Серафима Агеенко.

Специалист объяснила, что цветы будут жить дольше, если не ставить их на подоконник, рядом с батареями и другими отопительными приборами. Также не рекомендуется оставлять букеты на кухне, поскольку цветы не любят засушливый и теплый воздух. Лучшим местом для них будет середина комнаты.

«Обязательно поливать часто, особенно если это розы. Для роз нужно, чтобы в вазе было воды больше половины ствола, для тюльпанов, ирисов, гиацинтов водички можно меньше, приблизительно до 10 сантиметров воды, но надо очень часто подливать, потому что они очень быстро выпивают ее», — отметила флорист.

Она также предупредила, что перед Днем святого Валентина в России цветы подорожают на 30%. Это произойдет в связи с логистикой и повышенным спросом.

По словам эксперта, наибольшей популярностью перед 14 февраля пользуются розы и хризантемы. Помимо этого, в преддверии весеннего сезона россияне покупают гладиолусы, гортензию, гиацинты, пионы и мимозу.

Ранее россиян предупредили, какие цветы подорожают в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!