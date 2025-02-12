Пенсионерку, которая хотела сбить мужа грузовиком, арестовали

Суд арестовал на два месяца пенсионерку, которая хотела сбить мужа грузовиком

Суд арестовал на два месяца пенсионерку, которая заказала своего мужа киллеру. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«По версии следствия, Галина заказала мужа киллеру из-за недвижимости в Дубае. Пенсионерка, чтобы не отдавать имущество, сначала попросила киллера сбить мужа грузовиком, но потом решила подсунуть ему смертельный яд», — говорится в сообщении.

По информации источника, у женщины не получилось осуществить задуманное, и вскоре ее задержали. Также сообщается, что бракоразводный процесс между супругами начался еще в 1994 году.

До этого сообщалось, что петербуржца избили в автосалоне после попытки вернуть машину. По информации источника, после получения автомобиля мужчина прочитал договор и увидел, что стоимость увеличилась в два раза. Петербуржец приехал в салон, где кредитный специалист его избил. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, ушибами головы и колотой раной живота.

Ранее маршрутка с людьми влетела в столб в Подмосковье.