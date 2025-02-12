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Пенсионерку, которая хотела сбить мужа грузовиком, арестовали

Суд арестовал на два месяца пенсионерку, которая хотела сбить мужа грузовиком
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Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Суд арестовал на два месяца пенсионерку, которая заказала своего мужа киллеру. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ. Новости».

«По версии следствия, Галина заказала мужа киллеру из-за недвижимости в Дубае. Пенсионерка, чтобы не отдавать имущество, сначала попросила киллера сбить мужа грузовиком, но потом решила подсунуть ему смертельный яд», — говорится в сообщении.

По информации источника, у женщины не получилось осуществить задуманное, и вскоре ее задержали. Также сообщается, что бракоразводный процесс между супругами начался еще в 1994 году.

До этого сообщалось, что петербуржца избили в автосалоне после попытки вернуть машину. По информации источника, после получения автомобиля мужчина прочитал договор и увидел, что стоимость увеличилась в два раза. Петербуржец приехал в салон, где кредитный специалист его избил. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, ушибами головы и колотой раной живота.

Ранее маршрутка с людьми влетела в столб в Подмосковье.

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