Общество

В Воронежской области полицейских подозревают в пытках задержанного электрошокером

СК Воронежа: трем сотрудникам МВД предъявили обвинение в превышении полномочий
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Воронежской области трем сотрудникам полиции предъявили обвинение по уголовной статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошел 29 января этого года. Сотрудники регионального МВД задержали местного жителя и доставили в отдел.

«В ходе проверки возможной причастности мужчины к совершенному преступлению сотрудники полиции применили в отношении него физическую силу. Затем на патрульном автомобиле полицейские вывезли потерпевшего в лесопарковую зону и продолжили избиение, надев наручники, а также применили электрошокер, причинив телесные повреждения», — сказано в сообщении.

Уточняется, что фигурантов дела уже заключили под стражу. Расследование продолжается: правоохранители ведут сбор и закрепление доказательственной базы.

По статье о превышении полномочий фигурантам грозит срок до 10 лет с запретом занимать определенные должности.

Ранее фигурантам дела о пытках в саратовской тюремной больнице вынесли приговоры.
 
