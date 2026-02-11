Размер шрифта
Стало известно, сколько россиян никогда бы не рассказали о своих бывших в сети

KP.RU: 69% россиян никогда не рассказали бы о бывшем партнере в сети
Shutterstock/Dean Drobot

Больше половины россиян признались, что никогда не рассказали бы о своих бывших партнерах в сети. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 69% респондентов не будут оставлять какие-либо комментарии о своих бывших возлюбленных в интернете. При этом одни из опрошенных считают, что такой поступок является некорректным, а другие подчеркнули, что в этом случае их мнение субъективное.

Однако другие 25% россиян заявили, что при возможности с радостью рассказали бы о своих прошлых отношениях. Некоторые из этих респондентов придерживаются мнения, что важно предупредить о возможных проблемах будущих избранников своих экс-партнеров, а часть из них хотят «пристроить» бывшего возлюбленного в другие руки.

Еще 2% россиян рассказали, что после расставания рассказывают всем своим близким и знакомым, каким человеком был бывший партнер.

Оставшиеся 4% россиян проголосовали за вариант «другое». Они заявили, что во многих ситуациях все зависит от отношений и самих людей.

Ранее психолог назвала первые ред-флаги, которые помогают вычислить абьюзера.
 
