Психолог назвала первые ред-флаги, которые помогают вычислить абьюзера

Ред-флагами называют тревожный звоночки, которые предупреждают о грядущих проблемах, связанных с поведением партнера. Первыми и главными ред-флагом мужчины являются неуважение границ избранницы и неадекватная реакция на ее отказ. Об этом НСН рассказала клинический психолог, юрист по семейным (гражданским) спорам Анастасия Локтионова.

«Первый ред-флаг — это, конечно, всегда нарушение границ. Например, когда человек приходит на свидание и начинает сразу определять твою реальность и как тебе себя вести: закажи вот это, встретимся так-то, то есть не спрашивает твоего мнения», — объяснила специалист.

Она отметила, что в некоторых случаях такое поведение становится показателем мужественности. Однако, если мнение женщины не учитывается неоднократно, это может указывать на модель поведения мужчины.

Помимо этого, насторожить должно и отсутствие толерантности к отказу по какому-либо поводу. Неадекватная реакция в ответ на слово «нет», такая как агрессия, угрозы, манипуляции или обиды, также является ред-флагом.

Психолог напомнила, что абьюзеры ведут себя по одной схеме. Изначально они хорошо относятся к своей собеседнице, задаривая ее подарками и создавая ощущение близости. После этого такие мужчины могут исчезнуть из жизни женщины на некоторое время. По словам эксперта, подобное поведение продавливает границы партнера.

До этого кандидат психологических наук, основатель Института адаптивного интеллекта Валерий Гут говорил, что конфетно-букетный период в отношениях может длиться до двух лет. Однако после этого срока пара может столкнуться с менее привлекательной реальностью, в которой возникают ссоры, претензии и страх быть покинутым.

Ранее психологи объяснили, как парам пережить измену.