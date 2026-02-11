Женщину пришлось эвакуировать в больницу вертолетом после нападения чихуахуа

В Австрии местную жительницу пришлось эвакуировать в больницу вертолетом после нападения чихуахуа, пишет Kronen Zeitung.

По предварительной информации, собака по неизвестной причине укусила хозяйку прямо в лицо. Родственники сообщили, что ранее животное не проявляло агрессии и считалось спокойным.

Женщине оказали первую помощь на месте, после чего ее доставили экстренно доставили в больницу вертолетом, где ей провели необходимую операцию.

Как пишут СМИ, это уже не первый случай нападения собак в регионе за последние недели. Ранее в районе Нойнкирхен 63-летняя женщина и ее два мини-шпица подверглись атаке двух собак, которые, по сообщениям, перепрыгнули через забор. Животные получили тяжелые травмы, а их хозяйка — ушибы и гематомы, пытаясь защитить питомцев.

В правоохранительных органах продолжают выяснять обстоятельства инцидентов.

Ранее кенгуру в Австралии избил пенсионера, защищавшего свою собаку.