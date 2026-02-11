Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Женщину пришлось эвакуировать в больницу вертолетом после нападения чихуахуа

Австрийку эвакуировали в больницу вертолетом после нападения собаки
Shutterstock

В Австрии местную жительницу пришлось эвакуировать в больницу вертолетом после нападения чихуахуа, пишет Kronen Zeitung.

По предварительной информации, собака по неизвестной причине укусила хозяйку прямо в лицо. Родственники сообщили, что ранее животное не проявляло агрессии и считалось спокойным.

Женщине оказали первую помощь на месте, после чего ее доставили экстренно доставили в больницу вертолетом, где ей провели необходимую операцию.

Как пишут СМИ, это уже не первый случай нападения собак в регионе за последние недели. Ранее в районе Нойнкирхен 63-летняя женщина и ее два мини-шпица подверглись атаке двух собак, которые, по сообщениям, перепрыгнули через забор. Животные получили тяжелые травмы, а их хозяйка — ушибы и гематомы, пытаясь защитить питомцев.

В правоохранительных органах продолжают выяснять обстоятельства инцидентов.

Ранее кенгуру в Австралии избил пенсионера, защищавшего свою собаку.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!