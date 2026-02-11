Руководителям рассказали, что дарить сотрудникам на праздники в 2026 году

Сегодня корпоративные подарки являются инструментом укрепления командного духа и внутренней культуры компаний. Руководители стремятся создавать в коллективе социальную и этическую культуру, а также укреплять командный дух. Поэтому корпоративные подарки становятся все более адресными и интересными. Об этом «Известиям» рассказал предприниматель, основатель рекламного агентства Gifts Custom Никита Эпов.

Специалист объяснил, что сейчас устоявшийся шаблон, что мужчинам нужно дарить носки, женщинам — цветы уходит в прошлое, а на его место приходят более адресные и продуманные решения. При этом современным сотрудникам важнее всего ощущение собственной важности.

Предприниматель посоветовал отдавать предпочтение подарками, которые вызывают эмоции. Для более точного подбора презентов рекомендуется заранее изучить вкусы и предпочтения всех сотрудников. Сделать это можно с помощью анкет или опросов об интересах. Благодаря этому также удастся понять, что для конкретного человека важнее: эмоции, практичность или технологичность.

«Цените вклад сотрудников в компанию. Не стоит дарить одинаковые подарки топ-менеджеру и стажеру. По данным мировых трендов, около 68% сотрудников считают важным признание вклада в развитие компании. Если не хотите отделять, сделайте комбинированный подарок. Например, общий для всех набор или бокс, плюс эксклюзивное приглашение на мероприятие или коллекционный сувенир только для топ-менеджера», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил необходимость избегать слишком личных подарков или мерча с шутками. Если выбор вызывает сложности, лучшим решением будут подарочные сертификаты. Также в 2026 году особой популярностью пользуются практичные или эмоциональные презенты. К первым относятся аксессуары для гаджетов, подставки для ноутбуков, мини-кофемашины, наборы продуктов для гурманов и товары для хобби. Эмоциональный отклик могут вызывают билеты на концерты, лимитированные издания книг, квесты или короткие поездки на выходные.

По словам специалиста, даже самый простой подарок может вызвать радость, если он будет дополнен красивой упаковкой и персональной запиской.

