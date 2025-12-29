Подросток из Перми оказался парализован после неудачной шутки одноклассника

Подросток из Перми оказался парализован после шутки одноклассника. Об этом рассказали в курганском центре имени академика Г.А. Илизарова.

Инцидент произошел в начале декабря. Одноклассник в шутку прыгнул ему на шею, и мальчик мгновенно потерял способность двигаться.

В раннем детстве у школьника было диагностировано редкое наследственное заболевание Элерса-Данло, при котором коллаген не справляется со своей работой, делая ткани хрупкими, а суставы гипермобильными. В 2019 году он перенес двухэтапную операцию по коррекции деформации позвоночника: сначала гало-тракцию — скелетное вытяжение за кости черепа для подготовки, а затем установку металлоконструкции для исправления сколиоза.

После школьной травмы, у ребенка все сместилось в шейном отделе, пережав спинной мозг. Из Перми его срочно доставили в Клинику патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова. Экстренную перацию провели руководитель клиники Алексей Евсюков и вертебролог Полина Очирова. Оба — кандидаты медицинских наук.

«Мы выполнили сложное оперативное вмешательство: интраоперационно установили ребенку скобу Мэйфилда, устранив аномальное положение шейных позвонков. Таким образом, был ликвидирована базиллярная импрессия, стеноз позвоночного канала на уровне краниовертебрального перехода. Далее мы установили погружную металлоконструкцию в С1-С2 и для более прочной фиксации и формирования костного блока в районе 1 и 2 шейных позвонков мы использовали костный трансплантат, — рассказала Полина Очирова.

Мальчик ежедневно занимался с инструктором-методистом ЛФК и встал на ноги к Новому году.

Ранее китайские врачи впервые в мире пересадили ухо на стопу, чтобы спасти орган.