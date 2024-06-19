Купленная в комиссионном магазине ваза оказалось 2000-летним артефактом майя

Купленная в комиссионном магазине ваза оказалась артефактом майя возрастом около 2000 лет, пишет издание UPI. По словам экспертов, найти такой экземпляр, да еще и в хорошем состоянии — большая удача.

Анна Ли Дозье из Вашингтона рассказала, что делала покупки в комиссионном магазине, когда ее внимание привлекла необычная ваза, цена за которую составляла $3,99.

«Она выглядела довольно старой, я подумала, что ей, наверно, лет 20, ну, может быть, 30. Я ее купила и принесла домой», — вспоминает американка.

В начале этого года Дозье посещала Мексику с рабочей поездкой и заметила, что некоторые предметы, выставленные в Музее антропологии, поразительно напоминали ей купленную вазу. Она поговорила с сотрудниками музея, и те посоветовали Анне прийти в мексиканское посольство по возвращении.

Уже в США Анна пришла в посольство Мексики, показав дипломатам фотографии фазы. Вскоре предмет был идентифицирован как артефакт майя возрастом около 2000 лет. После этого женщина на специальной церемонии, организованной посольством, вернула вазу на историческую родину.

«Я хотела, чтобы ваза исчезла из моего дома, потому что у меня есть три маленьких сына. Не хотелось бы, чтобы моя семья была той, кто сломает ее спустя 2000 лет», — пошутила Анна.

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