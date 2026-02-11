Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В США 12-летний школьник осуществил ядерный синтез

UPI: 12-летний школьник в США освоил ядерный синтез
5NBC

В Далласе 12-летний школьник заявил о достижении ядерного синтеза в рамках собственного научного проекта, над которым он работал четыре года, пишет UPI.

Айден Макмиллан, ученик седьмого класса, рассказал, что начал изучать основы ядерной физики в восемь лет. По его словам, первые два года он посвятил теоретической подготовке, а затем приступил к созданию прототипов установки.

Подросток отметил, что матери было непросто принять его увлечение. Он рассказал, что ей требовались подробные объяснения возможных рисков и мер безопасности. По словам Макмиллана, проект завершился фиксацией нейтронов — показателя, который может свидетельствовать о протекании реакции ядерного синтеза.

В настоящее время школьник подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса с целью быть признанным самым молодым человеком, достигшим ядерного синтеза. Действующий рекорд принадлежит Джексону Освальту, который, по официальным данным, осуществил ядерный синтез в 2018 году — за несколько часов до своего 13-летия.

Ранее школьник построил Эйфелеву башню из 20 тысяч зубочисток, установив мировой рекорд.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!