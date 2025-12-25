На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник построил Эйфелеву башню из 20 тысяч зубочисток, установив мировой рекорд

UPI: в США подросток построил Эйфелеву башню высотой 5,27 метра из зубочисток
Guinness World Records

Житель города Нейпервилл, штат Иллинойс, Эрик Клейбл установил мировой рекорд, создав копию Эйфелевой башни высотой 5,27 метра из около 20 тысяч зубочисток, пишет UPI.

Клейбл рассказал, что увлекся строительством благодаря своему отцу, который работал гражданским инженером. Интерес к созданию моделей появился у него еще в детстве.

«Когда я был младше, меня очень увлекало создание вещей из палочек для эскимо», — отметил он.

В 2021 году, в возрасте 12 лет, Клейбл построил башню из палочек для мороженого высотой более 6 метров и тогда впервые попал в Книгу рекордов Гиннесса. Позднее его достижение было побито, однако подросток вернул рекорд в октябре этого года, перейдя на новый материал — зубочистки.

По словам Клейбла, работа оказалась значительно сложнее из-за размера деталей. Несмотря на сложности, он смог собрать конструкцию, используя только зубочистки и клей, что позволило официально зафиксировать новый мировой рекорд.

Подросток не исключает, что продолжит работу с масштабными моделями и попробует побить собственное достижение еще раз.

Ранее мужчина пел рождественские песни в течение 42 часов, чтобы побить мировой рекорд.

