Взрыв прогремел в Сумской области Украины

Взрыв произошел в городе Конотопе в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в своем Telegram-канале.

Сейчас в Сумской области действует режим воздушной тревоги.

9 февраля в Конотопе и Одессе также были слышны взрывы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога действовала в Сумской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

На этом фоне одесские паблики сообщили о взрывах и пожаре в городе после налета беспилотников. В городе работала система ПВО.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

