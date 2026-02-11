Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Взрыв прогремел в Сумской области Украины

В Конотопе Сумской области произошел взрыв
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрыв произошел в городе Конотопе в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в своем Telegram-канале.

Сейчас в Сумской области действует режим воздушной тревоги.

9 февраля в Конотопе и Одессе также были слышны взрывы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога действовала в Сумской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

На этом фоне одесские паблики сообщили о взрывах и пожаре в городе после налета беспилотников. В городе работала система ПВО.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее губернатор попал под ракетный обстрел в Белгороде.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!