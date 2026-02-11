Размер шрифта
Мигранты будут проходить медосмотр после въезда в Россию

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном медосмотре мигрантов
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Мигрантов обяжут проходить медосмотр после въезда в Россию, такая норма вошла в одобренный в первом чтении Госдумой пакет законопроектов. Об этом сообщил глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Парламентарий отметил, что политическая сила является соавтором законодательной новеллы, и пояснил, что, согласно предложенным инициативам, у мигрантов теперь будет ровно месяц, чтобы пройти обязательное медосвидетельствование.

«Это барьер на пути опасных заболеваний: не во всех странах есть прививки от кори, туберкулеза, гепатита, где-то их распространенность гораздо выше, чем в России», — подчеркнул Нечаев.

При этом пройти медосмотр мигранты смогут исключительно в государственных учреждениях. По мнению Нечаева, такое решение нанесет удар по теневому бизнесу, годами получавшему доход от нелегальных мигрантов и ставившему под угрозу здоровье россиян.

Уточняется, что все медицинские данные будут собраны в цифровом профиле Мигрант ID — системе учета, которую ранее предложили разработать «Новые люди». Идею поддержал глава российского государства Владимир Путин.

«Это логичный шаг к созданию комплексной, управляемой и безопасной системы трудовой миграции, которая происходит по правилам, в интересах России и ее граждан», — резюмировал Нечаев.
 
