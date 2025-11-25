Россиян предупредили, какие цветы подорожают в 2026 году

Эксперт Горкунова: в 2026 году цветы в России подорожают на 8–15%

Российский цветочный рынок пойдет в 2026 год в условиях заметной трансформации: структура предложения меняется, доля отечественной тепличной продукции продолжает расти, а импортные цветы постепенно уступают позиции. По оценкам цветочного направления ГК «Горкунов», удорожание отдельных категорий срезанных цветов станет трендом в ближайшие 12–18 месяцев, однако ключевой особенностью 2026 года станет усиление импортозамещения, что позволит сдерживать конечную цену для покупателей.

Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова объяснила: «2025 год был турбулентным, но он стал годом укрепления отечественного производства. Российские тепличные хозяйства наращивают площади, обновляют технику, инвестируют в собственный посадочный материал. Это означает, что в 2026 году доля местных цветов увеличится, а зависимость от импортных поставок — продолжит снижаться. Для потребителя это главный фактор стабилизации цен».

Важным трендом становится развитие российских тепличных комплексов. Собственное выращивание цветов растет как в сегменте массовой срезки, так и в горшечной продукции. Многие крупные производства частично или полностью закрывают потребность в посадочном материале за счет собственного разведения маточников, что снижает воздействие валютных колебаний и удорожания зарубежных луковиц, черенков и посадочных розеток.

По словам Горкуновой, «импорт посадочного материала по-прежнему необходим, но год от года доля собственного материала растет. Это позволяет нам удерживать себестоимость в более стабильном коридоре».

Тем не менее влияние внешних факторов полностью исключить невозможно.

Россия остается зависимой от поставок из Эквадора, Кении, Колумбии и Нидерландов — прежде всего в сегменте премиальной розы, экзотической срезки и части декоративных растений. В 2025 году себестоимость импорта выросла на 10–15%, и эти изменения еще не в полной мере отражены в рознице.

В 2026 году, по оценке аналитиков компании, выше среднего подорожают срезанные розы премиальных сортов, особенно эквадорские, а также кустовые и пионовидные розы, которые требуют сложной логистики и охлаждения. Прогнозируемый рост цен — от 15 до 25%.

Особенно важно, что в России уже сформировалось крупное производство горшечной розы. По данным ГК «Горкунов», уровень импортозамещения в этом сегменте превысил 90%, то есть подавляющее большинство горшечных роз на российском рынке — отечественного происхождения. Благодаря этому рост цен на горшечную розу в 2026 году будет самым небольшим.

«На горшечную розу в 2026 году мы ожидаем самое минимальное подорожание среди всех видов цветов — благодаря тому, что фактически полностью опираемся на собственное производство», — отметила Горкунова.

С хризантемами ситуация более разнообразная. Импортные хризантемы из Нидерландов действительно будут дорожать сильнее — из-за роста цен на энергию, логистику и валютные колебания. Но российские тепличные хозяйства активно наращивают производство круглогодичных хризантем. Это помогает компенсировать внешнее удорожание и не допустить скачка цен внутри страны. Поэтому в 2026 году хризантема в среднем подорожает умеренно — примерно на 7–10%.

Орхидеи традиционно считались одной из самых импортозависимых категорий, однако уже в 2025 году ситуация начала меняться. В России в 2025 году стартовало промышленное выращивание орхидей под Ярославлем. Производство пока развивается, но уже позволяет снижать зависимость от поставок из Азии и Европы. Благодаря этому подорожание орхидей в 2026 году будет заметным (на 8–12%), но значительно ниже уровня, который был бы при полной зависимости от импорта. «Появление собственного производства орхидей — важный сигнал рынка и гарантия того, что цена будет расти мягко», — заявила Горкунова.

Пионы — одно из самых быстрорастущих направлений российского цветоводства. Если еще несколько лет назад почти все пионы поступали из Китая, то сейчас многие российские хозяйства закладывают свои плантации. Это снижает сезонные риски и делает цену более стабильной. Поэтому в 2026 году пионы подорожают незначительно — около 6–8%.

«Спрос на пионы огромный, и российские производители уже способны покрыть его большую часть», — пояснила Горкунова.

Герберы также требуют серьезных затрат на освещение и климат в теплицах, поэтому себестоимость постепенно растет. Но именно в этой категории импортозамещение развивается особенно быстро: российские производители обеспечивают все больший объем предложения. Это позволит удержать рост цен в диапазоне 7–12%, даже несмотря на повышение стоимости энергии.

Декоративные растения — такие как фикусы, пальмы, драценовые и другие — пока остаются более зависимыми от импорта, в основном из Голландии и стран Азии. Здесь подорожание может составить 10–15%, однако развитие российских питомников помогает смягчить эту динамику. Все больше покупателей выбирают отечественные растения благодаря их адаптации к местному климату и более доступной цене.

Сезонный фактор по-прежнему остается важным. Периоды высокого спроса — 14 февраля, 8 Марта, выпускные — традиционно приводят к кратковременному росту цен на 15–25%. Однако в 2026 году такие скачки будут менее выраженными, потому что российское производство сможет закрыть большую часть дополнительного спроса.

«С каждым годом у нас все больше собственных цветов, и пиковые нагрузки рынок переносит гораздо спокойнее», — заявила эксперт.

В среднем аналитики ожидают, что цветы в 2026 году подорожают на 8–15%, но рост будет сильно различаться по категориям: импортная экзотика и премиальные сорта роз и орхидей — ближе к верхнему порогу, а российские тюльпаны, хризантемы, пионы, герберы, розы и горшечные растения — ближе к нижнему.

