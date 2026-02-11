Обновлен состав правления Регионального общественного центра интернет-технологий

Состав правления Регионального общественного центра интернет-технологий обновлен. Об этом стало известно после оглашения решением общего собрания членов РОЦИТ.

Уточняется, что в в новый состав правления центра включены исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, управляющий директор по работе с государственными органами Positive Technologies Игорь Алексеев, глава компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, гендиректор российской соцсети LOOKY Анна Баринова, декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

Также в правление РОЦИТ включены глава Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, директор по стратегическому развитию Wildberries & Russ Алексей Минаев.

Кроме того, в состав правления вошли председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, основатель TenChat и группы компаний ВБЦ Семен Теняев, глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров и эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных.

Председателем правления РОЦИТ избран Антон Горелкин. Он подчеркнул, что на фоне запуска новых проектов и прихода в организацию новых активных участников изменение состава правления стало логичным шагом. Одной из главных задач нового состава Горелкин назвал поиск решений наиболее сложных проблем русскоязычного сегмента сети, включая защиту детей.

В свою очередь, Андрей Цыпер отметил, что цифровая среда сегодня — не просто инфраструктура, а новая реальность, в которой живут миллионы людей. По его мнению, накопленные РОЦИТ компетенции позволяют организации выступать катализатором позитивных изменений и формировать осознанное цифровое будущее.

Воробьев выразил мнение, что разнообразие профессионального опыта и взглядов позволит выработать новые идеи и решения. Он подчеркнул, что РОЦИТ уже стал признанной экспертной площадкой, где регулярно проходят дискуссии и общественные мероприятия, и в ближайшие годы задача правления — сохранить динамику и усилить роль организации как точки сборки интересов интернет-отрасли, общества и государства.

Баринова напомнила, что РОЦИТ уже несколько лет работает с непростыми, но крайне важными задачами — от экспертизы законопроектов до формирования практических стандартов для цифровых сервисов. По ее словам, одна из ключевых целей — сделать так, чтобы экспертная позиция РОЦИТ все чаще находила отражение в конкретных решениях на государственном уровне.

Правление РОЦИТ избрано сроком на пять лет и соберется на первое заседание весной текущего года.