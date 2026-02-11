Россиянам рассказали, что делать при неожиданном поступлении денег на счет

Поступление денег на счет от неизвестного – это почти всегда часть мошеннической схемы, которая основывается на том, что человек сразу захочет вернуть средства обратно. Это грозит серьезными проблемами, поэтому самостоятельно переводить деньги на указанные реквизиты ни в коем случае нельзя, предупредил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

«Самостоятельно переводить средства на указанные реквизиты опасно: таким образом человек рискует оказаться вовлечённым в мошенническую схему и стать посредником в обналичивании или переводе похищенных денег», — подчеркнул сенатор.

Даже если человек действительно случайно отправил деньги, проверить операцию и оформить возврат должен банк, пояснил он. Таким образом, человеку, на счет которого пришли средства, нужно оперативно обратиться в банк через приложение или при личном визите в офис, сообщить о поступлении средств, а затем оформить заявление, указав в нем все детали перевода. Тратить средства или переводить их куда-либо ни в коем случае нельзя, подчеркнул Шейкин.

Если неизвестный человек, который якобы случайно скинул средства не на тот счет, начинает угрожать и требовать возврата, нужно понимать, что это уже психологическое давление, которое мошенники используют против своих жертв, объяснил эксперт.

«Требования вернуть деньги наличными, через сторонние сервисы или криптовалюту — это также почти гарантированный признак мошенничества», — заключил сенатор.

