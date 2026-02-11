Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Госдуме призвали удвоить номинал Пушкинской карты

Депутат Миронов: номинал Пушкинской карты нужно повысить до 10 тысяч рублей
Максим Блинов/РИА Новости

Номинал Пушкинской карты, который уже четыре года составляет 5 тысяч рублей, необходимо удвоить, чтобы поддержка учащихся не превращалась в формальность. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Замечательная идея Пушкинской карты за прошедшие годы нисколько не обесценилась. А вот ее номинал, то есть реальные возможности учащихся посещать учреждения культуры, сильно уменьшились. Эта мера поддержки все больше приобретает формальный характер — значит, таким же формальным будет и результат. И если снижение посещаемости еще можно измерить, то как измерить нехватку образования и воспитания у молодого поколения? Убежден, номинал карты необходимо повысить до 10 тысяч рублей, что в гораздо большей степени будет соответствовать как текущим ценам, так и самому духу программы. Кроме того, она должна стать накопительной — сумма не должна сгорать в конце года. Призываю правительство изыскать возможности для оказания реальной помощи старшеклассникам и студентам. Тем более в условиях постоянного роста цен, за которыми не поспевают никакие доходы, а особенно мизерные стипендии», — сказал Миронов.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила Минкультуры России снизить возрастной порог для получения Пушкинской карты до 10–12 лет.

Ранее в Госдуме призвали создать аналог Пушкинской карты для многодетных.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!