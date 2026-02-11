В Госдуме призвали удвоить номинал Пушкинской карты

Номинал Пушкинской карты, который уже четыре года составляет 5 тысяч рублей, необходимо удвоить, чтобы поддержка учащихся не превращалась в формальность. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Замечательная идея Пушкинской карты за прошедшие годы нисколько не обесценилась. А вот ее номинал, то есть реальные возможности учащихся посещать учреждения культуры, сильно уменьшились. Эта мера поддержки все больше приобретает формальный характер — значит, таким же формальным будет и результат. И если снижение посещаемости еще можно измерить, то как измерить нехватку образования и воспитания у молодого поколения? Убежден, номинал карты необходимо повысить до 10 тысяч рублей, что в гораздо большей степени будет соответствовать как текущим ценам, так и самому духу программы. Кроме того, она должна стать накопительной — сумма не должна сгорать в конце года. Призываю правительство изыскать возможности для оказания реальной помощи старшеклассникам и студентам. Тем более в условиях постоянного роста цен, за которыми не поспевают никакие доходы, а особенно мизерные стипендии», — сказал Миронов.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила Минкультуры России снизить возрастной порог для получения Пушкинской карты до 10–12 лет.

Ранее в Госдуме призвали создать аналог Пушкинской карты для многодетных.