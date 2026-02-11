Психолог назвала признаки угасания интереса мужчины к женщине

Изменение взгляда мужчины на женщину может говорить об угасании интереса с его стороны. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Елена Руднева.

По ее словам, во взгляде увлеченного партнера должны считываться интерес, восхищение и привязанность, он будет стремиться к зрительному контакту, задерживать взгляд и улыбаться. При этом важно различать временное отсутствие внимания, вызванное, например, усталостью или стрессом, и устойчивое поведение, предупредила эксперт.

К признакам угасания интереса она также отнесла внезапное сокращение частоты переписок и звонков, если это происходит регулярно, а также отсутствие инициативы со стороны мужчины.

«Инициатива в отношениях порой является ключевым показателем интереса. В разговорах с клиентками я неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда отсутствие инициативы со стороны партнера приводило к чувству отверженности и неуверенности в себе. Если мужчина перестает предлагать встречи, планировать совместное времяпрепровождение и проявлять интерес к вашим делам, это может указывать на то, что его интерес угас», — добавила клинический психолог Ольга Гусева.

Кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина до этого говорила, что российские мужчины все чаще употребляют термин «тарелочница» для описания девушек, которые считают, что оплачивать свидания должны представители сильного пола. Страх перед этими девушками в основном питают так называемые «сыночки-корзиночки», воспитанные женщинами и не считающие, что они должны хоть как-то вкладываться в отношения, объяснила она.

