Психолог предупредил о рисках, связанных с романтическими отношениями на работе

Романтические отношения между коллегами могут привести к быстрому выгоранию в профессиональном плане. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, в целом отношения на работе могут легко перерасти в долгосрочный союз, поскольку так у людей есть большое количество времени для того, чтобы понаблюдать друг за другом. Кроме того, партнеры из одной сферы лучше понимают нагрузку друг друга, что снижает число конфликтов на почве переработок и задержек в офисе.

Однако такой союз имеет риски, в том числе опасность представляет смешение ролей, когда партнеры и дома продолжают смотреть друг на друга как на коллег, что приводит к выгоранию. Помимо этого, проблемой может стать постоянное присутствие человека рядом.

«Чтобы снизить риски, партнерам следует трудиться в разных отделах, реже взаимодействовать в течение дня в офисе и тем более не конкурировать друг с другом в профессиональной сфере. Конечно, влюбленным важно время от времени устраивать небольшой раздельный отдых: гулять каждому со своими друзьями и посещать мероприятия не вместе», — отметил Самбурский.

Исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти у половины опрошенных россиян (42%) был служебный роман, при этом по положительному ответу в этом вопросе лидируют мужчины (55% против 42%). Интересно, что у 32% респондентов рабочие романы перетекли в серьезные отношения — 18% поженились, а 14% продолжают встречаться.

